اليوم.. افتتاح معرض النحت "ولكن" بقاعة الفن بالزمالك

يفتتح في الحادية عشر من صباح اليوم الأحد٬ بقاعة الفن بالزمالك٬ فعاليات معرض النحت الفردي "ولكن" للفنان أحمد عبد التواب. والذي يستمر حتي 3 مارس 2021.وأحمد عبد التواب من مواليد 1976، حصل على البكالوريوس من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1999. تم اكتشاف مواهب أحمد الفنية في الجامعة التي أقيمت فيها معارض جماعية للطلاب المهتمين. في الواقع، شارك أحمد في كل معرض أثناء وجوده في الجامعة من عام 1995 حتى عام 1999 وحصل على جوائز في كل منها.بعد تخرجه عرف أحمد أين يكمن شغفه وانخرط بشكل كامل في النحت. شارك في صالون الأعمال الفنية الصغيرة لمدة 5 سنوات متتالية ابتداء من عام 1999. ويفضل أحمد نحت القطع الصغيرة باستخدام جميع أنواع الوسائط. من البرونز أو الجرانيت إلى الأكثر عضوية مثل الخشب.حصل أحمد على عدة جوائز من بينها: جائزة تشجيعية للمسابقة الوطنية للفنون الجميلة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة. مصمم شخصيات مسلسلات تليفزيونىة صلصال، فى مجال أفلام الأطفال 1999. كما عمل بمجال الديكور المسرحى.وعن معرضه يقول: النحات الموهوب يحب الأشكال المجردة يتميز أسلوبه بإحساس هندسي. سواء كان ينحت أشكالًا حيوانية أو بشرية، فإن الخطوط موجودة دائمًا في فنه.