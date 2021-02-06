البطوطى: موسم السياحة المصرية سيبدأ خلال الصيف المقبل

كشف الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة، أن موسم السياحة المصرية سيبدأ خلال الصيف المقبل، ولكنه سيكون مضطربا وغير مستقر مع بدايته.وأرجع "البطوطى"، فى تصريحات لـ"الدستور"، ذلك الاضطراب إلى التخوف من فكرة السفر لدى السائح الأوروبي، ولكن ستبدأ هذه الفكرة فى التراجع رويدًا رويدًا إلى أن تتلاشى، وخاصة أن هناك رغبة لديهم فى السفر.وأضاف "البطوطى" أن ‏التعافي الحقيقى لحركة السياحية الوافدة إلى مصر ستكون مع بداية موسم شتاء 2021-2022، أي من شهر أكتوبر سيبدأ الطلب السياحى على مصر في الاستقرار، ويبدأ التعافي الحقيقي للحركة السياحية.