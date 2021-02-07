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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لأول مرة منذ 10 سنوات.. هبوط طائرة ركاب إسرائيلية فى تركيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:55 ص
طائرة ركاب إسرائيلية
طائرة ركاب إسرائيلية
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هبطت طائرة ركاب إسرائيلية، الأحد، في تركيا، للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات من تدهور العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وكشف إيتاي بلومنتال، الصحفي بجريدة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن طائرة ركاب "ATR72" تابعة لشركة "يسرائيل" حطت في إسطنبول بتركيا، مساء اليوم، مشيرا إلى أنها المرة الأولى منذ نحو 10 سنوات.

وقال بلومنتال، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "هذه المرة الأولى منذ عقد التي يسمح فيها لطائرة ركاب إسرائيلية بالهبوط في تركيا بسبب القيود التي فرضها مسؤولون أمنيون وتدهور العلاقات بينهما".

وأعلنت وزارة الخارجية لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، تعيين إيريت ليليان، في منصب القائم بأعمال سفارتها في تركيا.

ونقلت تل أبيب، في وقت سابق، عدة شروط إلى أنقرة للموافقة على مطالب الأخيرة بعودة العلاقات مع إسرائيل، بعد قطع العلاقات لمدة وصلت ما بين ثلاث وأربع سنوات، تحديدا بعد طرد السفراء المتبادل عام 2018.

وقالت مصادر إسرائيلية، حينها، إن أردوغان يسعى لعودة العلاقات مع تل أبيب، خوفا من سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاهه.

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