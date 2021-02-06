إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية البرجاية فى المنيا

قال عماد محمود رئيس قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا إنه تمت اليوم إزالة حالة تعد على أراضي زراعية بعزبة الإصلاح التابعة لقرية البرجاية بمساحة 100 متر، مؤكدًا أن الحالات عبارة عن شروع في بناء حد فاصل بالطوب الأبيض وتم التصدي لها في المهد وتم تطبيق القانون وفقًا للقرارات والقواعد المنظمة حفاظًا على الرقعة الزراعية.أوضح رئيس القرية أنه تم رصد المخالفة من خلال المرور الدوري والمتابعة المستمرة وفق دوريات يتابعها رئيس المدينة بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة حيث تم رصد هذه المخالفة مساء اليوم وتم التعامل الفوري معها.وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الوحدة المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن حملات الإزالة فى المهد لكل التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي.