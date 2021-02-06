«التخطيط»: استكمال طريق سيوة الواحات بتكلفة 600 مليون جنيه

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق سيوة الواحات بمحافظة مطروح بتكلفة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه، لافتة إلى أن النشروع استغرق عام ونصف خلال الفترة بين أبريل 2019 – أكتوبر 2020.وأوضحت الوزارة وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع تضمن تنفيذ الطبقة السطحية لطريق سيوة الواحات، ووصلة أبو شروف بطول 400 كم وعرض 9 متر من أجل ضمان سهولة حركة التجارة والتنقلات بين مصر وليبيا وتنمية الصحراء الغربي، وتسهيل استطلاعات القوات المسلحة وتأمين الحدود، وخلق تجمعات عمرانية جديدة.وأشارت الوزارة، إلى أن حجم المخصصات التى رصدت لصالح المشروع خلال العام المالى 2019-2020 بلغت 50 مليون جنيه أنفق منها 15.2 مليون جنيه حتى ديسمبر من العام نفسه، بمعدل إنفاق مالى سنوى قدره 30%.