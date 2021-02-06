السيسي يعلق على كثرة مشروعات الطرق والكباري
السبت 06/فبراير/2021 - 11:49 م
رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعليقات الناس حول كثرة مشروعات الطرق والكباري، قائلا: "هل ما نعمله مطلوب ولا مش مطلوب؟ كل سنة تزيد عدد السيارات؟".
وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "السؤال هل بنعمل الطرق فقط؟ لا بنعمل كثير في كل شيء، في قطاع التعليم والصحة والزراعة، ترون الطرق لأنكم تسيرون عليها".
وتابع السيسي: "محتاجين نيسر على الناس في كل حاجة، ونقلل استخدام الوقود وتلوث البيئة".
وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "السؤال هل بنعمل الطرق فقط؟ لا بنعمل كثير في كل شيء، في قطاع التعليم والصحة والزراعة، ترون الطرق لأنكم تسيرون عليها".
وتابع السيسي: "محتاجين نيسر على الناس في كل حاجة، ونقلل استخدام الوقود وتلوث البيئة".