السيسي يعلق على كثرة مشروعات الطرق والكباري

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعليقات الناس حول كثرة مشروعات الطرق والكباري، قائلا: "هل ما نعمله مطلوب ولا مش مطلوب؟ كل سنة تزيد عدد السيارات؟".وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "السؤال هل بنعمل الطرق فقط؟ لا بنعمل كثير في كل شيء، في قطاع التعليم والصحة والزراعة، ترون الطرق لأنكم تسيرون عليها".وتابع السيسي: "محتاجين نيسر على الناس في كل حاجة، ونقلل استخدام الوقود وتلوث البيئة".