«الكابينت» يناقش قرار محكمة لاهاي ضد إسرائيل.. غدًا

يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي، غدا الأحد، اجتماعا هاما، يناقش فيه عدة ملفات أبرزها التهديدات الإيرانية وقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد تل أبيب بجرائمها في حق الفلسطينيين.وأكدت مصادر في وزارتي الخارجية والقضاء في تل أبيب، أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن ضد إسرائيليين، لكن هناك من يعتقد أنه يجب على إسرائيل تغيير سياستها، والتحدث مع السلطات المختصة في لاهاي لثنيهم عن فتح التحقيق، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وقضت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، بأن السلطة الفلسطينية تعد دولة عضو لديها بموجب معاهدة روما، ومن ثم يحق لها الاستماع إلى الالتماسات الفلسطينية التي قدمت في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.وأوضحت الجنائية الدولية، ومقرها مدينة لاهاي، أنه تلبية للالتماسات التي قدمتها السلطة الفلسطينية، تقرر فتح تحقيق ضد إسرائيل.