ليبيا: مقتل القيادي بالقاعدة عمر المحمودي

‏أفادت مصادر ليبية، مساء اليوم، بمقتل الإرهابي عمر عابدين المحمودي المرتبط بتنظيم ‎القاعدة الإرهابي وأحد قادة المعارضة التشادية المشاركين بمجزرة قاعدة براك بالجنوب الليبي.وأوضحت المصادر ذاتها، اليوم أن المحمودي قتل ومعه 4 من مرافقيه خلال اشتباك بعد تسللهم بسيارة إلى جنوب ‎سبها وذلك وفق صحيفة المرصد الليبية.يذكر أن قاعدة براك التابعة للجيش الليبي سبق أن تعرضت لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.