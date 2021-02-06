ليبيا: مقتل القيادي بالقاعدة عمر المحمودي
السبت 06/فبراير/2021 - 11:50 م
محمد عمرطباعة
أفادت مصادر ليبية، مساء اليوم، بمقتل الإرهابي عمر عابدين المحمودي المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي وأحد قادة المعارضة التشادية المشاركين بمجزرة قاعدة براك بالجنوب الليبي.
وأوضحت المصادر ذاتها، اليوم أن المحمودي قتل ومعه 4 من مرافقيه خلال اشتباك بعد تسللهم بسيارة إلى جنوب سبها وذلك وفق صحيفة المرصد الليبية.
يذكر أن قاعدة براك التابعة للجيش الليبي سبق أن تعرضت لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأوضحت المصادر ذاتها، اليوم أن المحمودي قتل ومعه 4 من مرافقيه خلال اشتباك بعد تسللهم بسيارة إلى جنوب سبها وذلك وفق صحيفة المرصد الليبية.
يذكر أن قاعدة براك التابعة للجيش الليبي سبق أن تعرضت لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.