السيسي: لا تقلقوا من سد النهضة سنصل لنتيجة بالتفاوض والصبر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية لا تسير في مفاوضات سد النهضة فقط، وإنما تعمل أيضا على تقليل حجم الفاقد من المياه مثل مشروعات تبطين الترع.وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية": "طول ما إيدينا في إيد بعض، موضوع سد النهضة لا نقلق منه، سنصل بنتيجة بالتفاوض وطولة البال والصبر، وبشبابنا كمصريين".