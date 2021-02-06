فرص عمل جديدة ببني سويف.. تعرف على شروط وطرق التقديم

أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف، توافر فرص عمل بأحد مصانع الخميرة، للشباب حتى 35 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة مهندسين كهرباء، مهندسين ميكانيكا، فنيين كهرباء، لحام أرجون، نقاش، ومشغلين بغرفة التحكم المركزي.وللتعرف على شروط وطرق التقديم، الاطلاع على المنشور التالي: