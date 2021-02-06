724 مليون دولار واردات مصر من خامات الحديد خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها بلغت 724.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 735.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 11.6 مليون دولار خلال عام.كما أظهر تقرير الإحصاء أن واردات مصر من رخام وجرانيت بلغت 32.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 39.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.