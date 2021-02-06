السيسي: الدولة لن تتخذ أي إجراء قانوني في قضية تنظيم الأسرة خلال الفترة الحالية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لن تتخذ أي إجراء عنيف أو قانوني في قضية تنظيم الأسرة خلال الفترة الحالية، موضحا أن حالة الغضب التي سادت الناس منذ 2011 ما زالت مستمرة حتى الآن.





وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، المذاع على فضائية mbc مصر، أن المواطن عندما يتحدث ويقول "أنا عندي 4 عيال ومش عارف أكلهم، طيب وإنت لما كنت بتجيب الـ4 عيال انتبهت هتأكلهم منين، وتعلمهم إزاي وفين؟".



