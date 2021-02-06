محافظتان في الصدارة.. «الإحصاء» يكشف خريطة الصوب الزراعية بمصر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة مساحات وإنتاج الصوب الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية بإجمالى 79.4 ألف صوبة مساحة 29.2 مليون م2 بإنتاجية قدرها 271.5 ألف طن، وذلك وفق آخر حصر خلال عام 2018-2019.أشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز، إلى تصدر محافظة الدقهلية فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية الأكثر استحواذًا على الصوب الزراعية بعدد 41.2 ألف صوبة على مساحة 11.8 مليون م2 بإنتاجية 109.8 ألف طن، يليها محافظة الشرقية بعد 8484 صوبة بانتاجية 32.2 ألف فدان، الجيزة بعدد 6271 صوبة بإنتاجية 23.9 ألف طن، ثم الغربية بعدد 4935 صوبة بانتاجية 21.4 ألف طن.كما بلغ عدد الصوب الزراعية بالمنوفية 3008 بانتاجية 7.2 ألف فدان، دمياط 2224 صوبة بانتاجية 9.3 ألف فدان، الاسماعيلية 2223 صوبة بانتاجية 7.9 ألف فدان، السويس 2084 صوبة بانتاجية 4.9 ألف فدان، كفر الشيخ 1955 صوبة بإنتاجية 8.1 ألف فدان، القاهرة 1695 صوبة بانتاجية 4.3 ألف فدان.