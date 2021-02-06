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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شبرا الخيمة تستعد للتحويلات المرورية بسبب توسعات الدائري

السبت 06/فبراير/2021 - 11:56 م
شبرا الخيمة تستعد
شبرا الخيمة تستعد للتحويلات المرورية
كتب صلاح حسنى
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استعدت مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية لتمهيد شارع الترعة البولاقية حتى الدائري لتحويل مسار السيارات نظرًا لغلق نزلات الطريق الدائرى بأم بيومي، بسبب التوسعات التي تتم عليه.

ومن المقرر تحويل النزلات إلى نزلة أم بيومي مرورًا بشارع الترعة البولاقية الذى تم جعله محور بديل لكافة سكان منطي وميت نما وعليهم الاتجاه إلى طلعة أم بيومي عن طريق شارع الترعة البولاقية وذلك بسبب مشروع توسعات الطريق الدائري عند نزلات منطى وميت نماي.

ويعد الطريق الدائري أهم طريق مروري في مصر وطوله 106 كيلو ويخدم حركة المرور في 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، سواء في حركة نقل البضائع أو أو نقل الركاب، وكان يعاني من الكثافات المرورية المرتفعة، لذلك كان لا بد له من حلول لعمل سيولة مرورية على الطريق، ولذلك جاءت فكرة توسعة الطريق الدائري بقطاعاته.

وتشمل أعمال تطوير الطريق الدائرى فى قطاعات التطوير المختلفة، رفع كفاءة الطرق وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا، لاستيعاب الضغط المروري ومنع تكدس السيارات، فضلًا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، وخاصة الأنفاق بطول الطريق، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بطول 5 كم.

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