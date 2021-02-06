السيسي: الدولة تستطيع بناء مليون شقة في السنة للأجيال القادمة.. "بفضل الله"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تستطيع بناء مليون شقة في السنة للأجيال القادمة، ونحن نريد بناء شقق تناسب المواطنين.في مداخلة لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر» مع الإعلامي عمرو أديب: «مصر تتحرك لتقليل حجم النمو العشوائي»، موجهًا كلامه للشعب: «أنتم فاكرين كلامي عن النمو السكاني المتزايد، والمشاكل في كل قطاعاتنا بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، والبلد مش هتتقدم غير بينا كلنا».