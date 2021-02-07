هند صبري تنتهي من «هجمة مرتدة» الأسبوع المقبل

قاربت الفنانة هند صبري على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل "هجمة مرتدة" الذي تشارك في بطولته الفنان أحمد عز، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.وكثف المخرج أحمد علاء ساعات التصوير ولم يتبق لهم سوى أيام قليلة ليرفع شعار فركش ويتفرغ لمونتاج الحلقات التي انتهى من تصويرها، ومن المقرر أن ينتهي فريق العمل بالكامل من التصوير خلال الاسبوع المقبل.مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته بجانب أحمد عزوهند صبري كل من ماجدة زكى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.