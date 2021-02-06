الرئيس الفلسطيني يجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مع المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تو وينسلاند، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر مايو المقبل ومن ثم الرئاسية في يوليو المقبل.وأشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أهمية تفعيل عمل اللجنة الرباعية الدولية، وتعزيز دورها خلال الفترة المقبلة لإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة، مجددا التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام للمضي قدما في تحقيق السلام الشامل والعادل ونيل شعبنا حريته واستقلاله في دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.من جانبه أكد وينسلاند، التزام الأمم المتحدة بإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها حسب قرارات الشرعية الدولية.وأشار المبعوث الأممي إلى أنه قد أكد في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي التزام الأمم المتحدة ببذل كل الجهود من أجل ضمان تطبيق القانون الدولي، وأن يكون المرجعية الأساسية وأن يتم احترام المرجعيات المعتمدة في هذا الصراع التي انطلقت على أساسها العملية السياسية، مؤكدا مهمته خلال الفترة المقبلة ستنطلق من هذه الأسس.كما أكد أهمية الانتخابات الفلسطينية وأن الأمم المتحدة ستقوم بما عليها لتقديم الدعم اللازم لإنجاحها وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.