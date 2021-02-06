أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الواقع المصري يشهد ملايين العقارات المخالفة، وذلك تعليقا على عقار الإسكندرية المائل، وكذا عقار فيصل المحترق.





وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أنه على مدار سنوات كان هناك فساد، وكانت الدولة غائبة، وهو ما نتج عنها ملايين العقارات المخالفة.





وقال: «الغرض من المداخلة هو الاستفادة من واقعة الإسكندرية عشان نقول الناس المشكلة الموجودة في بلدنا، فواقعة عمارة الإسكندرية وعمارة فيصل من الواقع اللي إحنا فيه».

وأضاف: «الهدف من المصالحة على مخالفات البناء إننا نقول للناس إن في مشكلة كبيرة، من ضمنها إن الدولة غايبة لسنوات اطويلة وهو ما يعني أن الإجراءات غير مسيطر عليها، وكل واحد حسب ما هو شايف، في فساد إداري وتنظيمي».



