سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 7-2-2021





استقرت الأسعار المصرفية للعملة الأمريكية اليوم، ولم تسجل أي ارتفاع أو ينخفض، فى البنوك الحكومية "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، بالإضافة إلى أن الدولار استقر أيضا داخل البنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري.







سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم، ولم يسجل أي زيادة في البنوك الحكومية، ولديكم سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، حيث سجلت العملة الأمريكية عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري أما وصل عند سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري سجل الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق ٧-٢-٢٠٢١، في البنك المركزي المصري وفقا لأخر التحديثات، ١٥.٦١٠١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٣٨٧ جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١، في البنك التجاري الدولي cib، ولم يحقق انخفاض أو ارتفاع سعره بالأمس، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر بنك مصر من أحد البنوك الحكومية في مصر، حيث سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر الحكومي اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١، استقرارا في سعره، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع داخل البنك ١٥.٧٤ جنيه مصري.

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ونستعرض لكم تقرير يشمل كافة التفاصيل عن تطورات سعر الدولار الأمريكى اليوم في السوق المصري، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، وكل ما يحتاجه القارىء المصري والعربي عن حالة سعر الدولار داخل هذا التقرير.استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم، ولم يسجل أي زيادة في البنوك الحكومية، ولديكم سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، حيث سجلت العملة الأمريكية عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري أما وصل عند سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.سجل الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق ٧-٢-٢٠٢١، في البنك المركزي المصري وفقا لأخر التحديثات، ١٥.٦١٠١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٣٨٧ جنيه مصري.استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١، في البنك التجاري الدولي cib، ولم يحقق انخفاض أو ارتفاع سعره بالأمس، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصري.بنك مصر من أحد البنوك الحكومية في مصر، حيث سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر الحكومي اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١، استقرارا في سعره، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع داخل البنك ١٥.٧٤ جنيه مصري.

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