مواعيد القطارات اليوم الأحد 7-2-2021

مواعيد القطارات اليوم الأحد

مواعيد قطارات الصعيد

مواعيد قطارات وجه بحري









تنشر 《الدستور》مواعيد القطارات اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١، حيث نستعرض لكم كافة المعلومات عن مواعيد القطارات، في الوجه القبلي، والوجه البحري.نقدم لكم مواعيد القطارات اليوم الأحد، وموعد قيامها، وذلك لخط الوجه القبلي.قطار رقم 1902 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢:٢٠ ص.قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة ١:١٠ ص.قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP موعد قيامه الساعة ٦:٣٠ ص.قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة ٨:٠٠ ص.قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٠:٠٠ ص.قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢:٠٠ ظ.قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة ١ ظ.قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ١:٣٠ ظ.قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٢:٠٠ ظ.قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٤:٠٠ عصرا.قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة ٥:١٥ م.قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:٣٠ م.قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ م.قطار رقم 988 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٧:٠٠ م.قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة ٧:٢٠ م.قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨ م.قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٥ ص.قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٦ ص.قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة ٨ ص.قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨:١٥ ص.قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨:٣٥ ص.قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ١١:١٥ ص.قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ١٢:٣٠ ص.قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة ٢ ظ.