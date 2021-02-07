مواعيد القطارات اليوم الأحد 7-2-2021
الأحد 07/فبراير/2021 - 07:18 ص
حسين العمدةطباعة
تنشر 《الدستور》مواعيد القطارات اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١، حيث نستعرض لكم كافة المعلومات عن مواعيد القطارات، في الوجه القبلي، والوجه البحري.
قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة ١:١٠ ص.
قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP موعد قيامه الساعة ٦:٣٠ ص.
قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة ٨:٠٠ ص.
قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٠:٠٠ ص.
قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢:٠٠ ظ.
قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة ١ ظ.
قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ١:٣٠ ظ.
قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٢:٠٠ ظ.
قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٤:٠٠ عصرا.
قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة ٥:١٥ م.
قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:٣٠ م.
قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ م.
قطار رقم 988 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٧:٠٠ م.
قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة ٧:٢٠ م.
قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨ م.
قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٦ ص.
قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة ٨ ص.
قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨:١٥ ص.
قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨:٣٥ ص.
قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ١١:١٥ ص.
قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ١٢:٣٠ ص.
قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة ٢ ظ.
مواعيد القطارات اليوم الأحدنقدم لكم مواعيد القطارات اليوم الأحد، وموعد قيامها، وذلك لخط الوجه القبلي.
مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 1902 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢:٢٠ ص.
قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة ١:١٠ ص.
قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP موعد قيامه الساعة ٦:٣٠ ص.
قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة ٨:٠٠ ص.
قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٠:٠٠ ص.
قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢:٠٠ ظ.
قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة ١ ظ.
قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ١:٣٠ ظ.
قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٢:٠٠ ظ.
قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٤:٠٠ عصرا.
قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة ٥:١٥ م.
قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:٣٠ م.
قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ م.
قطار رقم 988 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٧:٠٠ م.
قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة ٧:٢٠ م.
قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨ م.
مواعيد قطارات وجه بحريقطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٥ ص.
قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٦ ص.
قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة ٨ ص.
قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨:١٥ ص.
قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨:٣٥ ص.
قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ١١:١٥ ص.
قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ١٢:٣٠ ص.
قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة ٢ ظ.
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