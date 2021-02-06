مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل ملعب كرة قدم بالبحيرة

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم السبت، بملعب خاص بقرية المعركة التابعة لمركز بدر في محافظة البحيرة.تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من نقطة شرطة مستشفي بدر المركزى، بوصول الطفل"محمد.س.ع" 16 عاما ومقيم بقرية المعركة بدائرة المركز، جثة هامدة نتيجة تعرضه للصعق بالكهرباء بملعب خاص وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.