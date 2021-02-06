حي غرب الإسكندرية: عقار كوم الشقافة مائل بنحو ٥٠ سم وإزالته غدا

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكتدرية، إن عقار منطقة كوم الشقافة مائل بنحو ٥٠ سم وهي نسبة كبيرة وتشكل خطورة على السكان.وأضافت أن العقار المائل على مساحة ٦٥ متر بارتفاع ٣٠ متر، مكون من أرضي و٩ طوابق وصادر له ٩ قرارات إزالة بالكامل حتى الأرض منذ عام ٢٠٠٩، وسيتم تنفيذ قرار إزالته غدا.وأوضحت أنه تم إخلاء العقار المائل و٥ عقارات مجاورة له حماية للعائلات القاطنة، وتم نقلهم إلى ٣ مدارس مجهزة بـ٤٥٠ سرير لاستقبالهم.