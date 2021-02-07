القليوبية تسجل 9 وفيات بمضاعفات كورونا بينهم 6 سيدات

سجلت محافظة القليوبية وفقا لبيانات الصحة وفاة 9 مصابين بمضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وبحسب بيان مديرية الصحة في القليوبية، سجل مستشفى قها للعزل الصحي 4 وفيات اليوم من بينهم سيدة، بينما سجل مستشفى بنها العام حالتي وفاة فيما سجل مستشفى كفر شكر المركزي حالة واحدة، والتأمين الصحي النموذجي ببنها حالتي وفاة.وأضاف المصدر أن المتوفين هم: "رشيدة ف ع 73 سنة من منية شبين القناطر، ومحمد ح م 76 سنة من قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها، وخليفة ع م 76 من مدينة شبرا الخيمة، ومدحت ك م 46 سنة من قرية سنهرة التابعة لمركز طوخ، وفتحية م س 45 سنة من قرية منشأة الكرام التابعة لمركز شبين القناطر وحورية م ع 73 سنة من مدينة قها، وسها ع ع 39 سنة من قرية كفر كردي التابعة لمركز كفر شكر، ونصره ش 59 سنة من عزبة مرجان التابعة لمركز طوخ، ونبوية م ي 69 سنة من قرية الدير التابعة لمركز طوخ".وقالت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن المستشفى استقبل اليوم السبت 15 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ10 حالات منهم، بالإضافة إلى أن المستشفى محتجز بها 31 حالة منهم 16 حالة بالعناية المركزة و15 آخرين بالقسم الداخلي.وأوضحت خليفة أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.فيما واصلت مديرية الصحة بالقليوبية عمليات تطعيم الأطقم الطبية والتمريض في مستشفيات العزل والحميات والصدر ضد فيروس كورونا المستجد حيث إن اللقاح يعطي الحماية، وكذلك يمنع من الدخول في مضاعفات خطرة عند الإصابة.وشهد مستشفي حميات بنها اليوم تلقي الفريق الطبي للقاح، معربين عن شعورهم بالطمأنينة عند تلقي لقاح فيروس كورونا والذي وفرته وزارة الصحة لهم لمواجهة خطر تفشي الجائحة.