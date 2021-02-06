بـ«زعم دعم الإرهاب».. السلطات التركية تعزل نواب من المعارضة

عزلت السلطات التركية عضوي الجمعية العامة بمدينة موش عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، سافجي أرسلان، ومحمد أمين تاشير، اليوم السبت، على أساس أنهما قاما بـ«دعاية لمنظمة إرهابية».وحسب ما ذكرت وكالة «ميزوبوتاميا»، تم تخفيض عدد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي لمدينة موش، الذي يتمتع بالأغلبية إلى 5 أعضاء، وفقا لموقع تركيا الآن.وفصلت وزارة الداخلية كلًا من سافجي أرسلان، ومحمد أمين تيسير، اللذين انتُخبا لعضوية الجمعية العامة لمقاطعة موش من حزب الشعوب الديمقراطي حيث ورد في القرار أنه بسبب بدء التحقيق بحقهما بتهمة «عمل دعاية لمنظمة إرهابية».كما تم تخفيض عدد مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي في مجلس المحافظة المؤلف من 24 عضوًا من 15 إلى 5. والجمعية العامة الإقليمية ممثلة حاليًا بإجمالي 14 عضوًا، 5 منهم ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي، و8 من حزب العدالة والتنمية، وعضو واحد من حزب الحركة القومية.