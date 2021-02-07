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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كورونا أكثر خطورة لضعاف جهاز المناعة.. اعرف السبب

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:02 ص
كورونا
كورونا
إسلام جمال
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حذر علماء من أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد يكونون أرضًا خصبة لمتغيرات فيروس كورونا الخطيرة، وفقًا لما ذكره موقع ديلى ميل البريطانى.

وكشف أطباء في الولايات المتحدة عن أن سلالة (كوفيد -19) التي تعيش في مريض يعاني من نقص المناعة لمدة 150 يومًا تغيرت كثيرًا لدرجة أنهم تمكنوا من العثور على 50 اختلافًا في شفرتها الجينية.

ووفقًا لما ذكره موقع ديلى ميل البريطانى، فقد يتحور فيروس كورونا باستمرار لأنه ينتشر بين الأشخاص ويتكاثر داخل الأشخاص المصابين بضعف المناعة.

ويستطيع معظم الأشخاص الذين يصابون بالمرض التعافي في غضون أسبوعين، ويظلون معدين لفترة أقصر، ما يمنح الفيروس نافذة صغيرة للتطور والانتقال إلى أشخاص آخرين.

ويعتقد العلماء أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا ستظهر المزيد من هذه المتغيرات شديدة العدوى.

أشار الباحثون إلى أن أجهزة المناعة الضعيفة تسمح للفيروس بالبقاء في الجسم لفترة أطول يستمر خلالها الجهاز المناعي في مكافحته.

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