سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 7- 2-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

البنك الأهلي المصري













يبحث المواطنين داخل مصر عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 7 - 2 - 2021، نظرا للمغتربين بداخل الجمهورية وأيضا الوافدين لتبديل العمله بذلك، ويأتي ذلك وفقًا لتحديثات البنوك العاملة بالسوق المصري، خلال التداولات الصباحية في أسواق المال المحلية.ننشر لكم في "الدستور" خلال السطور القادمة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لتحديثات البنوك العاملة بالسوق المصري، فعلي المستوى المحلي، بين الهبوط والارتفاع من 1 جنية لـ2 جنيه مصري اليوم، وبلغ متوسط سعر تداوله في الأسواق المحلية المصرية 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري، اليوم السبت.سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.77 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 4.21 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.