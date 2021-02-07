سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 7- 2-2021
الأحد 07/فبراير/2021 - 06:47 ص
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يبحث المواطنين داخل مصر عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 7 - 2 - 2021، نظرا للمغتربين بداخل الجمهورية وأيضا الوافدين لتبديل العمله بذلك، ويأتي ذلك وفقًا لتحديثات البنوك العاملة بالسوق المصري، خلال التداولات الصباحية في أسواق المال المحلية.
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.77 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 4.21 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحدننشر لكم في "الدستور" خلال السطور القادمة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لتحديثات البنوك العاملة بالسوق المصري، فعلي المستوى المحلي، بين الهبوط والارتفاع من 1 جنية لـ2 جنيه مصري اليوم، وبلغ متوسط سعر تداوله في الأسواق المحلية المصرية 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري، اليوم السبت.
سعر الدرهم الإماراتي اليومالبنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصريووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.77 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 4.21 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
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