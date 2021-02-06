السودان يطالب بتوحيد الكيانات الإفريقية لمنع التضارب والازدواجية

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، إلى ضرورة توحيد الجهود وتناغم أدوار الكيانات الإفريقية العاملة وإحكام الأطر المؤسسية التي تربط الاتحاد الإفريقي بالمنظمات شبه الإقليمية الأخرى في إفريقيا، تجنبًا لأي نوع من أنواع التضارب والازدواجية وتكرار الأدوار.جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الافريقي، التي انعقدت عبر الإنترنت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي ستمتد لغدٍ الأحد، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأكد حمدوك على ما ورد في تقرير المفوضية حول عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي، مثمنًا الجهود المبذولة من كل أجهزة صنع السياسة بالاتحاد الافريقي من أجل تحقيق أجندة 2063، وحتى يصبح الاتحاد الافريقي أكثر قدرة وإستجابةً لتحقيق دوره المنشود لصالح قارتنا الافريقية وازدهارها.كما أكد حمدوك على ضرورة وجود هيكل كفء وفعال مع ضمان مبدأ الديمقراطية في الاختيار للوظائف، داعيًا إلى ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للوظائف بين الأقاليم المختلفة، كأحد المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها ومراعاة تمثيل النوع.وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أهمية العمل التضامني عبر الاتحاد الافريقي من أجل تنفيذ المشروعات التنموية ومشاريع الربط القاري حتى يصبح الاتحاد آلية مثالية لربط شعوب القارة.