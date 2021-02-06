رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يطالب بتوحيد الكيانات الإفريقية لمنع التضارب والازدواجية

السبت 06/فبراير/2021 - 10:15 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
محمد عمر
طباعة
دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، إلى ضرورة توحيد الجهود وتناغم أدوار الكيانات الإفريقية العاملة وإحكام الأطر المؤسسية التي تربط الاتحاد الإفريقي بالمنظمات شبه الإقليمية الأخرى في إفريقيا، تجنبًا لأي نوع من أنواع التضارب والازدواجية وتكرار الأدوار.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الافريقي، التي انعقدت عبر الإنترنت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي ستمتد لغدٍ الأحد، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد حمدوك على ما ورد في تقرير المفوضية حول عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي، مثمنًا الجهود المبذولة من كل أجهزة صنع السياسة بالاتحاد الافريقي من أجل تحقيق أجندة 2063، وحتى يصبح الاتحاد الافريقي أكثر قدرة وإستجابةً لتحقيق دوره المنشود لصالح قارتنا الافريقية وازدهارها.

كما أكد حمدوك على ضرورة وجود هيكل كفء وفعال مع ضمان مبدأ الديمقراطية في الاختيار للوظائف، داعيًا إلى ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للوظائف بين الأقاليم المختلفة، كأحد المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها ومراعاة تمثيل النوع.

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أهمية العمل التضامني عبر الاتحاد الافريقي من أجل تنفيذ المشروعات التنموية ومشاريع الربط القاري حتى يصبح الاتحاد آلية مثالية لربط شعوب القارة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

مرعب.. فيضان «بلون الدم» يغرق قرية إندونيسية

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

خالد قنديل: كتاب «تاريخنا التشريعي» محاولة لتقديم حزب الوفد للشباب

مصطفى عبدالوارث يستعرض المواقف المشرفة لحزب الوفد

أوّلُ ما تراءى لى داخلَ البلّورة

أزمة الأربعين