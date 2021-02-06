الباز لـ مكي وكريم عبد العزيز: لا تلتفتوا لابتزاز الإخوان

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة للفنانين أحمد مكي وكريم عبد العزيز، بعد حالة التنمر والابتزاز التي يتعرضان لها من قنوات الإخوان بعد كشف تفاصيل دورهما في مسلسل "الاختيار2".





وتابع الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار: "أنا أوجه رسالة دعم وتأييد للفنانين وخاصة الفنان أحمد مكي بعد تعرضه لهذا الابتزاز الإخواني، وأقول له لا تلتفت، فأنت تحمي ذاكرة الوطن بفنك، فالفن هو الحامي للذاكرة والموثق للحقيقة".





وواصل: "لا تلتفتوا لما يقوله زومبي الإخوان زوبع، والتافه محمد ناصر ومعتز مطر".







