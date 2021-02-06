تعرف على مواعيد مسلسل اللعبة 2

تستمر عمليات البحث خلال هذه الفترة حول مواعيد مسلسل اللعبة 2، من جانب الجمهور المحب للأعمال الفنية الكوميدية حيث يتم عرض المسلسل على منصة شاهدVIP ، حيث حقق نسبة مشاهدة كبيرة بعد انطلاق أولى حلقاته يوم 24 يناير الجاري 2021.





مواعيد مسلسل اللعبة 2

يعرض مسلسل اللعبة 2 الموسم الثاني في السابعة والنصف على منصة حيث اقبل الجمهور على المسلسل بشكل كبير، بطولة شيكو و محمد ثروت ومحمد الليثي الشهير بدور مازو ومي كساب.





أبطال مسلسل اللعبة 2

مسلسل "اللعبة 2" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية وحقق نجاح جماهيري كبير، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل ومن تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

قصة مسلسل اللعبة 2021

تدور أحداث مسلسل "اللعبة" في إطار كوميدي غير تقليدي، إذ يجسد صراعا بين عائلتي "مازو"، و"وسيم" حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلى منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.





مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى.





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