الباز يكشف تفاصيل أزمة الفنانة عارفة عبد الرسول مع الصحفيين

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على حالة الجدل التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بين عدد من الصحفيين والفنانة عارفة عبد الرسول بعد موقفها الأخير الذي كشفت عنه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بأنها أغلقت الهاتف في وجه صحفية اتصلت بها للحصول على تصريح صحفي.





وقال الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن الصحفيين الأفاضل شنوا هجوما واسعا على الفنانة عارفة عبد الرسول بعد كشفها عن هذا الموقف، موضحا أن الصحفيين في هجومهم على الفنانة عارفة تشعر أنهم في معركة "يا قاتل يا مقتول مع عارفة عبد الرسول".



