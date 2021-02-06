للمرة الأولى.. حياة كريمة تفتح باب المشاركة الشبابية فى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى

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وتحولت مبادرة حياة كريمة إلى مشروع قومي وإنجاز مأمول علي أرض مصر بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية، وسكن كريم وتنمية اجتماعية وبناء الإنسان، وخدمات صحية، وخدمات تعليمية، والتمكين الاقتصادي وهي المشروعات التى ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القرى.

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن فتح باب التقدم للمشاركة في مختلف أنشطة المبادرة الرئاسية التي انطلقت لتطوير قرى الريف المصري في 20 محافظة على مستوى ٥١ مركزًا فى ١٥٠٠ قرية.وقالت في بيان صحفي: "لأننا نؤمن بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لأهلينا، مؤسسة حياة كريمة ترحب بكل المتطوعين من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر في القرى الفقيرة من مختلف المحافظات".