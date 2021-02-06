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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن تدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون المشترك

السبت 06/فبراير/2021 - 09:45 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتقديم المزيد من الدعم للنهوض بالجوانب التنموية وإعادة الإعمار تماشيا مع البرنامج العام للحكومة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن برئاسة السفير هانز جروندبيرج، والتي استعرضت تسهيلات وزارة التخطيط المقدمة للمنظمات والشركاء والمانحين الدوليين لإنجاح برامجهم ومشاريعهم وإيصال مساعداتهم لليمنيين؛ انطلاقا من حرص الحكومة على القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

وأكد الوزير اليمني استعداد وزارة التخطيط لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات والداعمين لليمن واليمنيين.. مشيرا إلى توجيه رئيس الوزراء معين عبدالملك، بخصوص تشكيل لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية برئاسة وزير التخطيط.

ولفت إلى أهمية القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية دولية"، مؤكدا أن هذا التصنيف يساند الجهود الحكومة اليمنية في مواجهة الانقلاب على الشرعية الدستورية، ويساهم في مواجهة مختلف آثار هذا الانقلاب.

من جانبهم، أكد رئيس البعثة الأوروبية أن هذه الزيارة إلى عدن رسالة تجسد الدعم الأوروبي للحكومة والشعب اليمني لاستعادة وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار، مشيدا بجهود الحكومة وحرصها على العمل لمواجهة التحديات القائمة والتغلب عليها لتلبية احتياجات وتطلعات اليمنيين.

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