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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تعلن عزمها استئناف العمل في سفارتها بطرابلس

السبت 06/فبراير/2021 - 09:43 م
العاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس
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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، أنها تخطط لاستئناف عمل سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت الوزارة، في بيان لها بثته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أنها ستعيد أيضا فتح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

جاء إعلان وزارة الخارجية اليونانية بعد يوم من المحادثات التي أُجريت تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة لليبيا تهدف إلى إنهاء عقد من الفوضى والانقسام والعنف من خلال إجراء انتخابات وطنية في وقت لاحق من العام الجاري.

وسيرأس محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق من بنغازي، المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا والذي يتكون من ثلاثة رجال، بينما سيرأس عبد الحميد دبيبة، من مدينة مصراتة، الحكومة كرئيس للوزراء.

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