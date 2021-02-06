أمانى أبوزيد تفوز بمنصب مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة

فازت المرشحة المصرية الدكتورة أمانى أبو زيد فى الانتخابات على منصب مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة لولاية جديدة تستمر لمدة أربعة أعوام.فيما أعلن ذلك السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت.