نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

تقدم ٧ من أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، بالإضافة إلى عضو مجلس شيوخ، بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لإلغاء القرار الصادر سابقا لضم مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط إلى مستشفى كفر سعد المركزى.وطالب النواب في طلبهم بضرورة إعادة مستشفى الطوارئ كمستشفى مستقلة.وأكد أعضاء مجلس النواب في طلبهم، أن مستشفى الطوارئ افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس لتكون مستشفى على طراز عالي وقرار الدمج أضر بها كثيرا.