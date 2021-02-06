اجتياز أطباء الامتياز بكليات الطب بالأزهر اختبارات مزاولة المهنة

قدم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ التهنئة إلى أطباء الامتياز بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة، ودمياط، وأسيوط؛ بمناسبة اجتيازهم اختبار مزاولة المهنة الذي تقيمه وزارة الصحة.وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تباهي وتفاخر بأبنائها وبناتها من خريجي كليات طب الأزهر، الذين يسطرون ملاحم العطاء والإيثار والوطنية الخالصة في جميع الميادين، مشيرًا إلى أنهم قد سطروا أسماءهم بأحرف من نور خلال جائحة فيروس كورونا، التي أوقفت عجلة الحياة في العالم، لافتًا إلى أن أطباء جامعة الأزهر كانوا في طليعة الصفوف الأولى التي واجهت هذا الفيروس اللعين الذي ضرب العالم شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، مضيفًا أنهم كانوا في جميع مستشفيات العزل بمختلف محافظات الجمهورية عونًا لزملائهم من أطباء وزارة الصحة.أما الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، فقد وجه الشكر والتقدير لكليات طب الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط؛ لجهودهم المخلصة في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية من خلال اللقاءات العلمية التي تم تنظيمها بحضور أساتذة الطب بمختلف تخصصاتهم؛ من أجل ثقل خبرات شباب الأطباء وتدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث النظم العلمية الحديثة.جدير بالذكر أن أطباء جامعة الأزهر قد حققوا نجاحًا كبيرًا خلال اختبارات مزاولة المهنة وصلت نسبتها إلى 99 ٪.