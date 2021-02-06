«أحبطت هجمات إرهابية».. «التعاون الخليجي» يدعم البحرين في حماية أمنها

أشاد نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، بجهود الجهات الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها على إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجد حفص بمحافظة العاصمة.وأكد الأمين العام في بيان مساء اليوم عبر موقع المجلس الرسمي، على وقوف دول التعاون إلى جانب مملكة البحرين وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.وكانت السلطات البحرينية أعلنت في وقت سابق اليوم عن إحباط هجومين إرهابيين استهدفا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية بالعاصمة المنامة.