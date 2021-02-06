وكيل «تعليم أسوان» يجتمع بأعضاء الجودة والحاصلين على دورة مراجع خارجى

عقد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة، اجتماعًا موسعًا بأعضاء إدارة وأقسام الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وكذلك الحاصلين على (دورة مراجع خارجى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد)، وذلك بحضور مديرى العموم.بدأ الاجتماع، بترحيب وكيل الوزارة بجميع الحضور، وأكد أن هدف الاجتماع الأساسى اليوم هو تعظيم الاستفادة من خبراتهم، وتم مناقشة معايير الجودة وكيفية الاستفادة منها، وأهمية التأكد من إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس.وأكد وكيل الوزارة على أهمية توافر خطط الإخلاء بالمدارس والتدريب عليها وكيفية استخدام طفايات الحريق والتأكد من وصول المياه بحنفيات الحريق، مشيرًا كذلك إلى آليات الاستخدام الأمثل لموارد المدرسة في حال حدوث كوارث.وناقش القبيصى مع الحضور سبل إعداد دورة عن المراجعة الداخلية لأعضاء الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية للاستفادة منها في إصدار حكم أولى على المدرسة بتوفر مقومات الاعتماد وذلك قبل التقدم إلي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وذلك للحفاظ على رسوم التقدم والتى تدفع من الدولة لكل مدرسة تتقدم للحصول على شهادة الاعتماد التربوي.وأوضح أن الحكم على أداء المعلمين داخل الفصل الدراسي يتم من خلال تبادل عملية التعليم والتعلم بين المعلم والطالب.وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إعداد دورة تدريبية بعنوان (معايير المعلم وبعض الممارسات الإيجابية)، وطالب السيد وكيل الوزارة الحضور بتقديم مقترحات لتطوير وظيفة وكيل ومدير إدارة تعليمية.وأكد القبيصى أنه سيتم تكوين فريق عمل لإعداد قاعدة بيانات بمدارس التعليم العام، وأنه سيتم عقد لقاء دورى كل شهر بينه والحضور لتبادل الخبرات.