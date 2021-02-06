تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في فعاليات دورة «دور الإعلام الديني»

شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات اليوم الثاني من دورة «الإعلام الديني وتحديات معاصرة» التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومحافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ لليوم الثاني على التوالي.وحضر الوفد الندوة التي تحدث فيها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول دور الإعلام في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، لاسيما المتعلقة بالأمور الدينية والمفاهيم المغلوطة، مؤكدا أن ما مرت به مصر خلال السنوات الماضية لو مرت به أي دولة من الدول العظمي فستنهار.وقال إن المصريين يثقون أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق خلال 6 سنوات فقط ما لم يحققه أي رئيس من قبل، وهذا أعطى ثقة المصريين تجاه رئيسهم، لثقتهم أن الدولة تتقدم وتبنى وتنفذ العديد من المشروعات بكافة المجالات.وأضاف أن القوات المسلحة طوق النجاة للوطن في كل الأوقات، وامتصت كل الضربات نيابة عن الشعب.وشارك في وفد التنسيقية النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ ومحمود بدر عضو مجلس النواب والأساتذة أعضاء التنسيقية أحمد مبارك وأحمد فتحي وأحمد مجدي.