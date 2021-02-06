طلبات سياحية على مصر من دول أوروبا مارس المقبل

قال مصدر بإحدى شركات الحجز الإلكتروني على مستوى العالم، إن هناك رغبة قوية من مواطنى دول أوروبا للسفر إلى المقاصد المصرية بصفة خاصة، ولكن هناك العديد من إجراءات إلغاءات الحجوزات التى تتم خلال الفترة الماضية عند اقتراب موعد السفر.وأشار المصدر إلى أن هناك طلبا سياحيا على مصر خلال شهر مارس وأبريل وموسم الصيف المقبل، وهذا يرجع إلى عدم وجود تعديل فى إجراءات السفر، لافتا بأن هناك طلبا من كافة الأسواق للسفر لمصر من روسيا ودول الخليج ودول أوروبا وآسيا وأمريكا، ولكن هذه الطلبات لم نتعامل معها بأنها مؤكدة إلا مع السفر الفعلى نظرا إلى الظروف وتداعيات فيروس كورونا.