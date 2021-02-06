الباز: الدولة لا تعادى التراث والتاريخ لكن التغيير سُنة الحياة

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الدولة لا تعادي التراث ولا تخطط لهدم التاريخ، متسائلًا: "لو كانت الدولة كذلك لماذا طورت قصر البارون؟".













وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الدولة لا تغير فقط الطرق والكباري والمباني، ولكن تتغير بشكل اجتماعي، متابعًا: "الناس اللى كانت عايشة في منشية ناصر وغيرها من المناطق العشوائية عندما اهتمت بهم الدولة ونقلتهم إلى مناطق متحضرة بها حدائق وملاعب كرة، من المؤكد تغيرت أخلاق السكان وثقافتهم إلى الأفضل، وبالتالي مصر تتغير اجتماعيًا وثقافيًا، وليس في المباني فقط والطرق".













وأضاف "الباز"، أن التغيير الاجتماعي الذي يحدث في مصر هناك من يريد مقاومته ويقوم برفضه، وعلى سبيل المثال أهالي الزمالك ومصر الجديدة يعارضوا هذا التغيير.







