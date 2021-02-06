«تنسيقية الأحزاب» تتضامن مع اللجنة الوطنية لمكافحة ختان الإناث

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضامنها مع اللجنة الوطنية؛ للقضاء على جريمة ختان الإناث في الحملة التي أطلقتها تحت عنوان «احميها من الختان» في اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث.يذكر أن المجلس القومى للمرأة أطلق حملة إعلامية توعوية بعنوان "احميها من الختان"، التى تهدف إلى نشر الوعى بقضية ختان الإناث على عدد من المحطات التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان، فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، واستكمالا لأنشطة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.