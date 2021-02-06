السيادة السوداني يعلن الاستجابة لمطالب معتصمي الجنينة في دارفور

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد الفكي سليمان، الاستجابة لمطالب معتصمي الجنينة في غرب دارفور (غرب السودان)، داعيا المعتصمين إلى رفع الاعتصام وفتح المعابر الرئيسية لمدينة الجنينة.وقال الفكي سليمان، لدى مخاطبته المعتصمين اليوم بالجنينة: إن الوفد الاتحادي منذ قدومه لولاية غرب دارفور، انخرط في اجتماعات مطولة مع طرفي الأزمة وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة للنظر في مطالب المعتصمين، وعددها 19 مطلبا، ودراستها والعمل علي تنفيذها، حيث تم التوافق على وضع مصفوفة بمواقيت محددة لتنفيذ مطالب المعتصمين.وأضاف: أنه سيتم فتح خمس نقاط أمنية للمساهمة في تأمين المدينة فضلا عن زيادة عدد الارتكازات الأمنية لتأمين الأسواق، كما تم الاتفاق على فتح كل الطرق الداخلية بمدينة الجنينة.وأكد ضرورة التزام المعتصمين بإزالة الحواجز وفتح الطرق حتى تنساب حركة السلع الأساسية للمواطنين بولاية غرب دارفور، لافتا إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة داخل مدينة الجنينة وانعدام السلع الأساسية.وطالب المعتصمين بإنهاء الاعتصام فورا بعد استجابة الدولة لمطالبهم العادلة والمشروعة.من جانبه، قال الفريق عبدالرحيم دقلو عضو الوفد الاتحادي وقائد ثاني قوات الدعم السريع، إن اعتصام الجنينة سلمي وقانوني واستطاع توصيل رسالته وتحقيق مطالبه المشروعة، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على تنفيذ كل مطالب المعتصمين من خلال وضع مصفوفة زمنية بمواقيت محددة لتنفيذ كل المطالب.وأضاف أن الوفد شرع في تنفيذ المطلب المتعلق بالوضع الأمني لأهميته، باعتباره رأس الرمح في مطالب المعتصمين.