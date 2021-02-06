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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار إعفاء العقارات السياحية من الضرائب

السبت 06/فبراير/2021 - 09:28 م
مدبولي
مدبولي
أ ش أ
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية والمجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني من الضريبة على العقارات.

وأوضح القرار أن إعفاء هذه العقارات من الضريبة المشار إليها سيستمر حتى نهاية أبريل المقبل.

وألزم القرار وزيري السياحة والآثار والطيران المدني بموافاة وزير المالية ببيان تفصيلي عن العقارات المبنية المعفاة من الضريبة.

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