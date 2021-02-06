الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار إعفاء العقارات السياحية من الضرائب

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية والمجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني من الضريبة على العقارات.وأوضح القرار أن إعفاء هذه العقارات من الضريبة المشار إليها سيستمر حتى نهاية أبريل المقبل.وألزم القرار وزيري السياحة والآثار والطيران المدني بموافاة وزير المالية ببيان تفصيلي عن العقارات المبنية المعفاة من الضريبة.