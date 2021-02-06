مستثمرو المشروعات الصغيرة تطالب بخفض أسعار الغاز الممنوحة للمصانع

قال المهندس علاء السقطي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة والحيوية التي تساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة وزيادة الإنتاج المحلى.وأضاف السقطي أن المصانع التي تنتج مستلزمات الإنتاج والصناعات الصغيرة تعاني من أسعار الغاز الممنوحة لمصانعهم، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في أسعار الغاز، حتى يستطيع المستثمر زيادة الإنتاج ودفع رواتب العمال.وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن قرار الحوافز الضريبية الجديد يؤدي إلى نمو القطاع، فضلًا عن إقبال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقنين أوضاعهم.