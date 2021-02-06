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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تخطط لبناء أكبر محطة عائمة لإنتاج الطاقة المتجددة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:33 م
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
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أعلنت الدنمارك أنها تخطط لبناء جزيرة اصطناعية ضخمة في بحر الشمال لتصبح المركز الرئيسي للطاقة المتجددة بتكلفة تقديرية تبلغ 210 مليار كرونة دانمركية (33.97 مليار دولار) بمشاركة القطاع الخاص، مع امتلاك الدولة الدنماركية أغلبية الحصص.

وقالت وكالة الطاقة الدنماركية، في بيان لها اليوم: إن المشروع سيقع في المياه على بعد 80 كيلومترا من ساحل جوتلاند، وسوف تشمل مرحلته الأولى بناء ما يقرب من 200 توربينة رياح بحرية بطاقة 3 جيجاوات.

وأضافت الوكالة، وهي جزء من وزارة المناخ والطاقة والمرافق الحكومية، أنه من المقرر توسيع قدرة المشروع إلى 10 جيجاوات وهي طاقة تكفي لتشغيل 10 ملايين منزل في أوروبا.

وأوضحت أن مساحة الجزيرة الاصطناعية تتراوح بين 120 ألفا و460 ألف متر مربع عند اكتمال المشروع.

وقال وزير المناخ الدنماركي دان يورجنسن: "إن المشروع هو الأكبر في تاريخ الدنمارك وسيجعلها أكبر مركز للطاقة في بحر الشمال عبر الاستفادة من الإمكانات الهائلة للرياح البحرية الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون المستقبلي مع الدول الأوروبية المجاورة".

جدير بالذكر أن الدنمارك تعتبر رائدة في مجال الطاقة باستخدام الرياح حيث أسست أول مزرعة رياح بحرية في العالم في المياه عام 1991.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لأن تصل طاقته المتولدة من الرياح إلى 60 جيجاوات بحلول عام 2030، و300 جيجاوات بحلول منتصف القرن الحالي.

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