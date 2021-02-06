«شيّله الطين».. أغرب عادات عيد الحب حول العالم

ويلز.. «ملاعق خشبية»

اليابان.. «هدية بعد شهر»

السنغال.. «إلقاء الطين»

الفلبين.. «حفل زفاف من جديد»

ينتظر كثيرون عيد الحب، للتعبير عن مشاعرهم للطرف الآخر، حيث يحتفل البعض بطريقة مختلفة بعيدًا عن تقديم الهدايا، لنرصد في التقرير التالي أغرب عادات الاحتفال بعيد الحب في مختلف دول العالم.تعتبر "الملاعق الخشبية" من الهدايا الرسمية بويلز، فالهدية تعتبر تقديرًا للنساء على مهامهن بالمنزل ومساعدتها فى تربية الأبناء.في اليابان تقدم النساء هدايا للرجال يوم 14 فبراير، ويرد الرجال الهدية بعد شهر كامل (14 مارس) الذي يعرف باليوم الأبيض.يعتبر إلقاء الطين فى وجه مَن تحب بالسنغال من الاحتفالات الشهيرة بعيد الحب، فكل ما عليك هو إلقاء الطين فى وجه شريك الحياة، حيث يعتبر طلبًا رسميًا للزواج.فرنسا.. «مساندة العزاب»في هذا اليوم يقوم الأشخاص العزاب بالوقوف خارج منازلهم لينادوا على العازبين الآخرين في دعوة منهم للارتباط.يحتفل الفلبينيون بهذا اليوم بالكثير من الحب عبر تنظيم حفلات زفاف كبيرة، حيث يجتمع مئات الأزواج في مكان واحد لتبادل اعترافات الحب في الوقت نفسه.ويستفيد الأزواج المشاركون بهذا الاحتفال من كعكات الزواج والطعام والأزهار والولائم وخواتم الزفاف بالمجان.