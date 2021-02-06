«شيّله الطين».. أغرب عادات عيد الحب حول العالم
السبت 06/فبراير/2021 - 09:38 م
إسلام جمالطباعة
ينتظر كثيرون عيد الحب، للتعبير عن مشاعرهم للطرف الآخر، حيث يحتفل البعض بطريقة مختلفة بعيدًا عن تقديم الهدايا، لنرصد في التقرير التالي أغرب عادات الاحتفال بعيد الحب في مختلف دول العالم.
ويلز.. «ملاعق خشبية»
تعتبر "الملاعق الخشبية" من الهدايا الرسمية بويلز، فالهدية تعتبر تقديرًا للنساء على مهامهن بالمنزل ومساعدتها فى تربية الأبناء.
اليابان.. «هدية بعد شهر»
في اليابان تقدم النساء هدايا للرجال يوم 14 فبراير، ويرد الرجال الهدية بعد شهر كامل (14 مارس) الذي يعرف باليوم الأبيض.
السنغال.. «إلقاء الطين»
يعتبر إلقاء الطين فى وجه مَن تحب بالسنغال من الاحتفالات الشهيرة بعيد الحب، فكل ما عليك هو إلقاء الطين فى وجه شريك الحياة، حيث يعتبر طلبًا رسميًا للزواج.
فرنسا.. «مساندة العزاب»
في هذا اليوم يقوم الأشخاص العزاب بالوقوف خارج منازلهم لينادوا على العازبين الآخرين في دعوة منهم للارتباط.
الفلبين.. «حفل زفاف من جديد»
يحتفل الفلبينيون بهذا اليوم بالكثير من الحب عبر تنظيم حفلات زفاف كبيرة، حيث يجتمع مئات الأزواج في مكان واحد لتبادل اعترافات الحب في الوقت نفسه.
ويستفيد الأزواج المشاركون بهذا الاحتفال من كعكات الزواج والطعام والأزهار والولائم وخواتم الزفاف بالمجان.
ويلز.. «ملاعق خشبية»
تعتبر "الملاعق الخشبية" من الهدايا الرسمية بويلز، فالهدية تعتبر تقديرًا للنساء على مهامهن بالمنزل ومساعدتها فى تربية الأبناء.
اليابان.. «هدية بعد شهر»
في اليابان تقدم النساء هدايا للرجال يوم 14 فبراير، ويرد الرجال الهدية بعد شهر كامل (14 مارس) الذي يعرف باليوم الأبيض.
السنغال.. «إلقاء الطين»
يعتبر إلقاء الطين فى وجه مَن تحب بالسنغال من الاحتفالات الشهيرة بعيد الحب، فكل ما عليك هو إلقاء الطين فى وجه شريك الحياة، حيث يعتبر طلبًا رسميًا للزواج.
فرنسا.. «مساندة العزاب»
في هذا اليوم يقوم الأشخاص العزاب بالوقوف خارج منازلهم لينادوا على العازبين الآخرين في دعوة منهم للارتباط.
الفلبين.. «حفل زفاف من جديد»
يحتفل الفلبينيون بهذا اليوم بالكثير من الحب عبر تنظيم حفلات زفاف كبيرة، حيث يجتمع مئات الأزواج في مكان واحد لتبادل اعترافات الحب في الوقت نفسه.
ويستفيد الأزواج المشاركون بهذا الاحتفال من كعكات الزواج والطعام والأزهار والولائم وخواتم الزفاف بالمجان.