رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية الأمريكية» تؤكد دعمها للشعب الليبي في سعيه لإنهاء الصراع

السبت 06/فبراير/2021 - 09:34 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت دعمها للشعب الليبي في سعيه لإنهاء الصراع.

وذكرت الخارجية- في بيان بمناسبة مغادرة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز منصبها- "في ظل العملية الانتقالية التي تمرّ بها قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإننا نشجّع الشعب الليبي على البناء على إنجازاته ومواصلة العمل لإنهاء الصراع"، مؤكدة دعم الولايات المتحدة "الرؤية الليبية بأن تكون ليبيا دولة يعمّها السلام ومزدهرة وموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها".

وتقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالشكر إلى وليامز على «كل ما قدمته في دفع عجلة السلام»، مؤكدا أنها برهنت على امتلاكها «مهارات دبلوماسية غير عادية تعكس إبداعًا وإصرارًا للجمع بين الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واختيار قيادة لسلطة تنفيذية جديدة، وقرار إجراء انتخابات مع نهاية هذا العام».

كان منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة، قد صوت على اختيار القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.

موضوعات متعلقة

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

الصور

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

مرعب.. فيضان «بلون الدم» يغرق قرية إندونيسية

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

مصطفى عبدالوارث يستعرض المواقف المشرفة لحزب الوفد

أوّلُ ما تراءى لى داخلَ البلّورة

أزمة الأربعين

قصيدة الفراشة