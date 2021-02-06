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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الغرف التجارية: لا مخاوف من «نيباه» ووارداتنا من الصين لا تتعدى 1%

السبت 06/فبراير/2021 - 09:58 م
الواردات
الواردات
أميرة ممدوح
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قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن حركة التبادل التجارى من الصين لم تتأثر حتى الآن بظهور فيروس "نيباه" - والذى يعد الخطر الوبائى التالى للعالم -، مشيرًا إلى أن الواردات الزراعية لمصر من الصين لا تتعدى 1% من إجمالى الواردات، فى ظل سياسات الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف أنواع المحاصيل الزراعية.

وأشار "نجيب"، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى لم يصدرا أي قرارات بوقف استيراد منتجات زراعية وغذائية من الصين حتى الوقت الراهن خاصة أنها تمثل أصنافا محدودة ولها بدائل فى أسواق دول شرق آسيا مثل الثوم والزنجبيل الأخضر.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة سجل ارتفاعًا بنحو 5 ملايين طن خلال عام 2019-2020 عن العام السابق عليه، نتيجة التوسع فى مشروعات الصوب الزراعية والمليون ونصف فدان، من أتاح لمصر فتح أسواق جديدة للتصدير منها أستراليا وموريشيوس والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن توافر كميات كبيرة من الخضر والفاكهة ساهم فى خفض أسعارها بين 20-40% لمختلف أنواع الخضر خلال العام الحالى عن العام السابق، وانخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 30% خلال الفترة ذاتها.

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