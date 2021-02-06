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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تجري تمثيلا لجريمة قتل سائق «توك توك» على يد زميله بالإسكندرية

السبت 06/فبراير/2021 - 09:00 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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انتقل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية، إلى شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق المدينة، واصطحاب المتهم سائق التوك توك وسط إجراءات أمنية مشددة لإجراء المعاينة التصويرية لجريمة قتل زميله بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب.

كانت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، قررت حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل زميله بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقي التوك توك بسبب أولوية تحميل الركاب مما أدى إلى مصرع سائق توك توك طعنا بمفك.

وعلى الفور انتقلت ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بشارع 45 بمنطقة العصافرة أمام قهوة قصر الشوق بين سائقي التوك توك بسبب أولوية تحميل الركاب.

كشفت التحريات قيام المتهم سائق التوك توك بالمشاجرة مع زميله سائق توك توك، 50 سنة، على إنزال ركاب التوك توك، وقام المتهم بإحضار "مفك" وتعدي بالضرب على المجني عليه في رقبة على إثرها لقي مصرعه.

تم ضبط المتهم وتسليمه إلى قوات الأمن الخاصة بكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس، ونقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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